Zhang sul derby: «Rivincita per la storia e per l’anno scorso»

Steven Zhang parla così del derby tra Milan e Inter nella semifinale di Champions League. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video.

«Sarà una chance per una rivincita, per la storia e per la scorsa stagione. Ovvio che sono emozionato a dover vivere questa partita. Ora ogni partita è una finale, a prescindere dall’avversario. In campionato dobbiamo fare di tutto come fatto in Champions».