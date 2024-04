Zeroli al miele dopo il rinnovo col Milan: «Non c’è posto in cui preferirei essere» – FOTO

Zeroli al miele dopo il rinnovo col Milan: «Non c’è posto in cui preferirei essere». Il messaggio emozionante del centrocampista

Dopo l’annuncio arrivato pochi minuti fa del suo rinnovo di contratto con il Milan fino al 2028, Kevin Zeroli, capitano della Primavera rossonera di Ignazio Abate, ha mandato un bellissimo messaggio attraverso i propri profili social, per festeggiare la firma posta sul suo nuovo contratto col club rossonero.

IL MESSAGGIO – «Non c’è posto in cui preferirei essere! Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo accordo. Non potrei essere più emozionato per il futuro. Forza Milan!❤️🖤 #sempremilan».