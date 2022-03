Zenga: «Mancini non può gestire il risultato come il Milan in Coppa Italia»

Zenga ha fatto un parallelo tra l’impegno dell’Italia contro la Macedonia e il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan

Walter Zenga, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della sfida di questa sera tra Italia e Macedonia:

«Mancini merita di vincere il Mondiale. Io ho fiducia e non ho cambiato idea, ci qualificheremo e magari in Qatar vinceremo. Macedonia? Per me in una gara secca non c’è una favorita e può succedere qualsiasi cosa. È un discorso diverso, per esempio, dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia del 19 aprile. Giocando in casa dell’Inter e avendo pareggiato per 0-0 all’andata, il Milan ha due risultati su tre e può fare dei calcoli. Stasera, invece, conterà solo vincere. E il fattore campo non è sempre determinante».