Zenga: «Entusiasmo Inter? Il Milan ha comunque due punti di vantaggio». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Walter Zenga ha parlato così della corsa Scudetto e del momento di Milan ed Inter, soprattutto dopo la vittoria dei nerazzurri in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni a Sky Sport 24.

«L’Inter ora ha quattro giorni di tempo per preparare un’altra partita. Ci arriva con un entusiasmo differente. Quanto inciderà sullo scudetto? Non lo so sinceramente, anche perché il Milan ha comunque un vantaggio di 2 punti in classifica.»