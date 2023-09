Zazzaroni critico sul Milan: «Dal moneyball al manitaball, sconfitta insopportabile»

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, si esprime così in merito alla sconfitta subita dal Milan contro l’Inter

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni non risparmia critiche al Milan dopo la sconfitta per 5 ad 1 contro l’Inter.

Sul quotidiano si legge: «La prima mezz’ora dell’Inter è stata fantastica, così come la reazione al gol di Leão che ha portato ad altri tre gol. Il 5-1 finale è un delirio e determina il quinto successo di fila dei nerazzurri, eleggendo Inzaghi – per dirla alla Guardiola – a dentista delle stracittadine. Risulta insopportabile, per dimensioni, la sconfitta del Milan (nulla ha funzionato: non basta l’assenza di Tomori a giustificare i vuoti); Milan che in novantacinque minuti è passato dal moneyball al manitaball (cit.): solo una buona Champions potrà alleviare il dolore».