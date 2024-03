Zaniolo Milan: l’obiettivo rossonero in gol contro il West Ham, le ultime sul futuro

Zaniolo, tra i nomi accostati al calciomercato Milan, protagonista con un gol in West Ham Aston Villa. Le ultime sul futuro

In Premier League anche se per un week end torna protagonista Zaniolo. L’esterno ex Roma, tra i nomi accostati al calciomercato Milan, ha segnato il gol del pareggio nel match tra West Ham e Aston Villa.

Il futuro tuttavia resta in discussione. Potrebbe far ritorno in Turchia perchè il rendimento sicuramente al di sotto di quello che club e tifosi si aspettavano. I rossoneri restano alla finestra.