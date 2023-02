Zaniolo Milan: non è finita, può vestire ancora la maglia rossonera

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Zaniolo. L’ex giallorosso è andato al Galatasaray ma non è escluso che in futuro…

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Zaniolo. L’ex giallorosso è andato al Galatasaray ma non è escluso che in futuro possa vestire la maglia rossonera.

Come riportato da Calciomercato.com prima di partire per la Turchia, Maldini ha scambiato qualche messaggio con Zaniolo ringraziandolo per aver atteso il Milan (rifiutando il Bournemouth) fino all’ultimo giorno di mercato. I due si sono dati appuntamento a giugno quando il club rossonero valuterà con attenzione se pagare la clausola da 35 milioni presente nel contratto con il Galatasaray. Molto dipenderà dalle prestazioni di Nicolò che sogna ancora di vestire il rossonero e dimostrare che tanta stima è assolutamente meritata