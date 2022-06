Zamanian: «Il gol contro il Milan? Uno dei ricordo più belli che ho»

Annahita Zamanian, centrocampista della Juventus Femminile, si è raccontata ai canali ufficiali del club, ricordando il gol al Milan

Annahita Zamanian, centrocampista della Juventus Femminile, si è raccontata ai canali ufficiali del club, ricordando il gol al Milan:

«Un momento che mi torna spesso in mente è uno dei passaggio che ho fatto ad Andrea Staskova, contro il Milan, quello che ho fatto con l’esterno. Me lo ricordo spesso e anche Andrea se lo ricorda spesso. E’ sempre bello giocare con lei, stavamo attraversando un momento difficile e poter segnare quel gol insieme è stato bello»

GOL AL MILAN – «Il gol contro il Milan? Uno dei ricordo più belli che ho. E’ stato bello sentire il sostegno di tutta la squadra e vedere quanto tutti fossero felici per me. Come ho detto, siamo una grande famiglia, è stato un momento fantastico per tutti. Ero contenta che tutti fossero contenti per me»