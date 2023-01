Zaccheroni sulla lotta scudetto: «Ecco qual è l’ostacolo del Milan». L’ex allenatore rossonero si esprime sul titolo finale

Alberto Zaccheroni, intervistato da la Repubblica, ha parlato della lotta scudetto e del Milan, sua possibile rivale.

IL MILAN – «Il Milan è tanta roba, dipende da quante energie porterà via la Champions. Ha entusiasmo, intelligenza, esperienza. Maldini ha carisma. Pioli gestisce meravigliosamente»

VITTORIA DELLE ULTIME SETTE PARTITE COME IL SUO MILAN – «Il calcio non si ripete. Non esistono due stagioni uguali»