Zaccagni è un obiettivo del Milan: c’è l’offerta dei rossoneri

Zaccagni è un obiettivo del Milan: il club rossonero ha avanzato la prima offerta al Verona sorpassando la concorrenza del Napoli

Secondo quanto vi abbiamo riportato nelle scorse ore, e come confermato da La Gazzetta, il Milan avrebbe formulato una prima offerta al Verona per Mattia Zaccagni. Per l’attaccante classe ’95 Maldini e Massara avrebbero messo sul piatto circa 12 milioni di euro, una cifra importante ma che al momento non smuove le richieste scaligere (15 milioni).

A poter facilitare l’affare però potrebbe essere l’apertura del Milan a lasciare Zaccagni in prestito al Verona per il resto della stagione. Oltre all’italiano il Milan nelle ultime ore ha compiuto concreti passi avanti anche per Simakan.