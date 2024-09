Musah AMMETTE: «C’è una COSA della mia esperienza al Milan un pò FRUSTRANTE». Svelato il RETROSCENA

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha svelato di essere un pò frustrato dal non avere ancora segnato go in rossonero

Nel corso dell’intervista a Sport Mediaset, Yunus Musah, centrocampista americano del Milan, ha ammesso:

PAROLE – «Secondo anno al Milan? Ho più esperienza, conosco di più il campionato e gli avversari. Posso controllare meglio i tempi delle partite. Il primo gol nel Milan non è ancora arrivato? Devo dire che è un po’ frustrante non essere ancora riuscito ad andare a segno. Sto lavorando per aumentare le possibilità che ciò accada in partita».