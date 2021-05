WhoScored – Due rossoneri nella top 11 del weekend di Serie A: ecco chi sono

Il noto portale calcistico WhoScored ha inserito due giocatori rossoneri nella top 11 del weekend della trentacinquesima di Serie A

WhoScored, noto portale calcistico, ha pubblicato la top 11 del weekend che ha scandito la trentacinquesima giornata di Serie A. All’interno della formazione sono presenti due giocatori rossoneri.

Si tratta di Fikayo Tomori e Theo Hernandez. I due difensori del Diavolo sono stati protagonisti nella netta vittoria del Milan contro la Juventus, in uno scontro diretto decisivo per la qualificazione Champions. Il centrale inglese, in particolare, è riuscito a mettere a segno il suo primo gol in Serie A e con la maglia del Diavolo.