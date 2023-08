Weah, confessione su papà George: «Cosa mi ha detto dopo la partita col Milan»

Timothy Weah ha raccontato questo retroscena su papà George dopo la partita Juve Milan negli Stati Uniti. Le parole

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Timothy Weah ha svelato questo retroscena su papà George dopo la partita Juve Milan negli Stati Uniti. Queste le sue dichiarazioni.

L’EMOZIONE DI PAPA’ PRIMA DEL MILAN – «Prima della partita era abbastanza nervoso, come tutta la famiglia d’altronde, soprattutto perché era contro la sua ex squadra. Poi però io ho giocato bene ed è stato magnifico. Quando l’ho sentito era molto felice per me e io lo stesso».

L’INTERVISTA COMPLETA DI WEAH A LA GAZZETTA DELLO SPORT