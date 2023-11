Vranckx Milan, ritorno di fiamma! La valutazione del difensore e cosa filtra per gennaio. Le ultime di calciomercato

Arrivano novità per quanto riguarda il capitolo difensori. Secondo quanto riportato da TMW, il Milan starebbe pensando di riportare Vranckx in rossonero.

Il difensore belga, attualmente in forza al Wolfsburg, ha un valore di 8-10 milioni di euro e il contratto in scadenza tra 18 mesi. Il Milan osserva già per la sessione di gennaio.