Vlasic Milan, Gazidis chiama il CSKA: «Chiedete troppo»

Vlasic Milan, Gazidis abbandona il tavolo della trattativa e lo comunica al CSKA di Mosca

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il Milan continua a lavorare sul nome di Nikola Vlasic, trequartista croato del CSKA Mosca. La trattativa al momento appare arenata per via delle ingenti richieste del club russo che per il cartellino del proprio calciatore chiede non meno di 35 milioni.

A comunicare l’impossibilità di arrivare ad un accordo è stato lo stesso amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis che avrebbe chiamato telefonicamente la dirigenza del club di Mosca.