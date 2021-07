Vlasic il nome in pole per la trequarti: le ultime sulla trattiva

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan continua a lavorare sul fronte mercato per potenziare la trequarti orfana di Hakan Calhanoglu

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan continua a lavorare sul fronte mercato per potenziare la trequarti orfana di Hakan Calhanoglu. Oltre al ritorno di Brahim Diaz, vice del turco nella passata stagione, la dirigenza sta lavorando su un altro colpo in quella posizione: il nome in pole è quello di Nikola Vlasic del Cska Mosca.

Al momento il club russo non sembra aver abbassato le proprie richieste restano fermo ai 30 milioni di euro, mentre il croato – che attende con attenzioni sviluppi nella trattativa- ha ripreso gli allenamento con la propria attuale squadra.