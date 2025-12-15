Vlahovic Milan, futuro in rossonero ancora possibile? Dalla Spagna… Ultime. Segui gli aggiornamenti

La storia relativa al futuro di Dušan Vlahović si fa sempre più fitta e, a sorpresa, vede il Milan in una posizione di assoluto vantaggio. L’attaccante serbo, attualmente ai box per un grave infortunio muscolare che lo ha costretto a un intervento chirurgico, è in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo giugno e rappresenta una delle opportunità a parametro zero più ghiotte del prossimo mercato estivo.

Diverse squadre, inclusa la big europea Barcellona, stanno valutando il centravanti serbo, ma una rivale italianapotrebbe aver sferrato l’accelerazione decisiva. Stando a quanto riportato dai colleghi spagnoli di SPORT.es, infatti, il “Milan è vicino a raggiungere un accordo con Dušan Vlahović“, con la prospettiva di vestire il rossonero a partire dalla prossima stagione.

Il Colpo a Parametro Zero che Allegri Aspetta

Se l’indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe di un colpo straordinario per il Diavolo. L’arrivo di Vlahović a parametro zero offrirebbe a Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, quell’attaccante di peso e di prospettiva che forse sarebbe stato più idoneo mettergli a disposizione già per questo campionato, vista l’attuale crisi offensiva con Nkunku in difficoltà e Gimenez infortunato.

Vlahović, con le sue qualità fisiche e il suo innato senso del gol, risolverebbe i problemi strutturali nell’attacco del Milan, permettendo ad Allegri di avere una prima punta titolare su cui costruire l’assetto offensivo per il futuro.

La Strategia di Igli Tare tra Presente e Futuro

Questa mossa si inserisce in una doppia strategia del Milan. Mentre il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’esperto dirigente albanese, è impegnato a sbloccare l’arrivo di un centravanti temporaneo come Niclas Füllkrug già a gennaio per affrontare la Supercoppa e la seconda metà di stagione (cruciale per la corsa Champions), in parallelo sta lavorando per assicurarsi un top player come Vlahović per l’estate, blindando così l’attacco per gli anni a venire.

Il DS rossonero dimostra così di avere una visione chiara e a lungo termine, puntando su giocatori di assoluto livello internazionale e cercando di sfruttare le migliori opportunità di mercato, proprio come l’ex Juventus che si libererà a giugno. L’obiettivo è regalare ad Allegri una squadra che possa lottare non solo per il rientro in Champions, ma per lo Scudetto della prossima stagione.