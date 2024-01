Vlahovic esulta: «Diamo tutto ogni partita. Obiettivo? Entrare nelle prime quattro». Le parole del bianconero

Dusan Vlahovic ha parlato così a DAZN dopo Juve Sassuolo analizzando la lotta al quarto posto in cui è inclusa il Milan.

MOMENTO – «Il nostro miglior momento? Non saprei, noi prepariamo tutte le partite come se fosse l’ultima. Diamo tutto ogni partita, siamo contenti e speriamo di continuare così. Dobbiamo essere presenti con la testa, sempre concentrati e compatti. Andiamo partita per partita».

DAL QUARTO POSTO ALLO SCUDETTO – «Andiamo partita per partita, sappiamo che il nostro obiettivo è entrare fra le prime quattro. Dobbiamo essere tranquilli e avere pazienza, poi a fine stagione vedremo dove saremo».

