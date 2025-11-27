Viviano commenta Inter Milan e va contro chi dice che… Le parole. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Emiliano Viviano, l’ex portiere di Serie A con trascorsi in Sampdoria e Palermo, è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti per analizzare il momento del Milan dopo la vittoria nel Derby della Madonnina, e per spegnere le polemiche seguite a un suo commento precedente sulla partita. L’analisi di Viviano è stata lucida, esaltando la scelta tecnica e mettendo in guardia i rossoneri sulla lunga distanza.

Allegri: L’Uomo Giusto per Ristrutturare il Diavolo

Viviano ha definito la scelta del Milan di richiamare Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese, come perfetta. L’ex portiere ha sottolineato il valore dell’allenatore non solo in campo, ma anche nella gestione dell’ambiente, specialmente dopo un periodo difficile.

“La scelta di prendere Allegri è stata perfetta, perché dopo un momento dove arrivi da un’annata tragica, prendi un allenatore che ti risistema l’ambiente, anche a livello mediatico, anche perché ha una storia. È uno bravissimo a gestire alcune problematiche,” ha spiegato Viviano.

Nonostante l’elogio, l’ex portiere ha espresso un dubbio sulla tenuta del Milan sulla lunga distanza, un’incertezza che la vittoria nel Derby non è riuscita a fugare. Viviano ha comunque sottolineato che i rossoneri, se capaci di pulire tre palloni di fila, avrebbero potuto segnare tre gol all’Inter, segno di potenziale inespresso su cui Allegri è probabilmente “molto incazzato“.

Maignan è un Fattore: La Critica alla Sfortuna

Viviano ha anche voluto chiarire le polemiche sul suo commento precedente, estrapolato da un contesto litigioso, in cui aveva definito la partita “ridicola” dal punto di vista della proposta calcistica.

L’ex portiere ha poi smontato la tesi di chi parla di fortuna per la vittoria del Milan, o di chi evoca il paragone sui portieri invertiti: “La fortuna esiste poco. Ho anche letto e sentito di gente che parla di portieri invertiti… ho capito, ma Maignan ce l’ha il Milan. È un fattore, l’ha comprato il Milan…”. Il riferimento è a Mike Maignan, il fenomenale portiere francese e leader carismatico del Diavolo, il cui valore è innegabile.

Inter Deludente: La Fluidità Mancata

Sorprendentemente, Viviano ha criticato anche i rivali nerazzurri, la cui delusione non è stata abbastanza evidenziata, secondo lui: “A me ha deluso, e poi questa cosa non è venuta fuori, anche l’Inter.” L’Inter, nonostante un buon primo tempo, non ha saputo reagire al gol dei rossoneri e ha mancato di fluidità nella ripresa.

