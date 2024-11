Viti a DAZN: «Possiamo prendere il Milan, l’obiettivo è questo. Su Pulisic e Musah…». L’intervista del giocatore prima della partita

Viti, giocatore dell’Empoli, ha concesso un’intervista a DAZN prima della partita contro il Milan.



VINCERE PER RAGGIUNGERE IL MILAN IN CLASSIFICA – «Possiamo prendere il Milan a livello di numeri ma il nostro obiettivo è la salvezza e no ce lo dimentichiamo. Proviamo a dare il massimo con umiltà ».

RIFERIMENTO – «Come riferimento non so chi prendere, o Pulisic o Musah che si interscambiano. Stessa mentalità, vediamo che succede in campo».