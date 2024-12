Visnadi su Fonseca: «Mancava solo l’allenatore complottista». Le parole

Intervenuto sul proprio canale X, ecco il commento di Gianni Visnadi sulle parole rilasciate da Fonseca nel post gara di Atalanta Milan

PAROLE – «Mancava solo l’allenatore complottista Fonseca anziché non dormire per le designazioni arbitrali, sarebbe meglio si preoccupasse di sfruttare meglio le qualità tecniche della sua squadra, che vale molto più di 22 punti in 14 partite E gli arbitri non c’entrano».