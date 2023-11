Vinicius infortunato, Ancelotti pensa al sostituto: l’ex Milan fa un nome clamoroso per il colpo in attacco. Ecco tutti i dettagli

Visto l’infortunio di Vinicius Junior e la sola presenza di Joselu come prima punta, il Real Madrid starebbe meditando un colpo in attacco in vista del calciomercato di gennaio.

Come riferito da Tuttomercatoweb, Carlo Ancelotti vorrebbe Mauro Icardi, ex obiettivo del calciomercato Milan e già voluto in passato dal tecnico dei Blancos. Per l’attaccante argentino del Galatasaray, il club spagnolo potrebbe arrivare ad offrire 15 milioni di euro.