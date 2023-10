Vieri duro sul Milan: «Il PSG ha dominato, Giroud poca roba e su Leao…». Le parole dell’ex attaccante

L’ex attaccante Bobo Vieri ha parlato alla BoboTv della prestazione del Milan contro il PSG. Ecco le sue parole anche su Giroud e Leao.

PAROLE – «Il PSG è più forte, ha dominato. Ogni volta che il PSG aveva la palla avevo la sensazione che potessero far gol, il Milan no. Vedevo il PSG: Dembelé, che non è un goleador, ti punta e va in porta, Mbappe idem, Kolo Muani 91 milioni… avevo la sensazione che potessero fare gol in qualsiasi momento. Il Milan davanti non mi sembrava potesse fare gol. In Champions League queste partite sono difficili. Giroud poca roba, Leao qualche cross, due tiri dalla sinistra che non sono andati benissimo, ma se gli altri ti fanno gol, devi segnare anche tu».