Vieri: «Per il Milan era importante vincere contro il Torino». Le parole dell’ex rossonero sul match di Serie A

Christian Vieri ha analizzato la sfida tra il Milan e il Torino alla BoboTv. Di seguito le sue parole:

LE PAROLE – «Primo tempo brutta partita, tutti un po’ impauriti perché è un mese che non vincono una partita e prendono gol. Difficile giocare anche per San Siro con un campo che è inguardabile, non so come si presentano in Champions con un campo così. Dopo un mese così l’importante era vincere: poi piano piano con entusiasmo e i giocatori che torneranno in forma, arriverà anche il gioco. Il Milan tornerà a vincere partite anche non giocando benissimo ma era importante vincere contro il Torino. Il gioco ora non lo guardo: tutti fanno fatica. Ora il Milan si prepara per martedì in cui ci sarà una bolgia. Piano piano però si rimetteranno in carreggiata»