Verso Spezia-Milan: ultime e probabili formazioni del match di campionato in programma sabato sera alle ore 20:45

SPEZIA – 4-3-3 per gli uomini di Italiano, che dovrà rinunciare agli indisponibili Farias, Terzi, Mattiello, Nzola, Piccoli e Ferrer. In difesa, a protezione di Provedel, agiranno Vignali, Erlic, Chabot e Bastoni. In cabina di regia Ricci verrà supportato dalle mezzali Pobega e Maggiore. Davanti Galabinov sarà supportato sulle fasce da Gyasi e Verde.

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Il tecnico rossonero recupera quasi tutti i giocatori, ad eccezione di Kjaer e Brahim (Tonali in dubbio). In difesa Dalot sostituisce lo squalificato Calabria: completerà il reparto insieme a Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo si ricompone finalmente il duo Kessie-Bennacer, mentre davanti, alle spalle di Ibrahimovic, agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Leao (in ballottaggio con Rebic).

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli