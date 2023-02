Verso Milan-Torino, il report dell’allenamento odierno: tecnica e possesso palla per la squadra

Il Milan a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno. Presenti presso il centro sportivo per seguire il lavoro della squadra anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo, dove il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome. Terminato il riscaldamento, la squadra – divisa in due gruppi – ha svolto alcuni lavori sul possesso e una serie di esercitazioni tecniche finalizzate alle conclusioni in porta. Prima di rientrare negli spogliatoi, il gruppo rossonero ha disputato la consueta partitella su campo ridotto.