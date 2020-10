Verso Milan-Spezia: una maglia già da titolare per Hauge?

Dopo i 120′ in Portogallo, Stefano Pioli dovrà far rifiatare diversi giocatori e così il nuovo acquisto potrebbe avere una chance dal 1′

La trasferta a Vila do Conde è stata estenuante, non solo per i 120′ + i 24 rigori finali ma anche per via del rientro a Milano posticipato alla mattinata di oggi; preparare in queste condizioni Milan-Spezia sarà ancor più difficile del previsto.

Come se non bastasse, Stefano Pioli dovrà anche fare la conta di chi sarà in grado di scendere in campo e, soprattutto in attacco, le scelte sono pressocché a zero viste le assenze di Ibrahimovic, Rebic e la prestazione di Leao di ieri sera. Sulla base di tutto ciò, crescono vertiginosamente le quotazioni di Jens Petter Hauge, il più fresco di tutti, che potrebbe avere addirittura una chance dal 1′.