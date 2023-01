Verso Milan-Sassuolo, De Ketelaere verso una maglia da titolare: le ultime novità di formazione

Le ultime novità di formazione in vista della partita di domani tra Milan e Sassuolo: torna Theo e De Ketelaere potrebbe tornare titolare

Come riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, ci sono importanti novità di formazione per la partita di domani tra Milan e Sassuolo.

In difesa torna Theo Hernandez a sinistra, Kalulu e Kjaer coppia di centrali e a destra agirà a Calabria. In mezzo al campo possibile l’impiego di Pobega, in vantaggio su Krunic, dal primo minuto al fianco di Tonali, vista anche l’assenza causa squalifica di Bennacer. Sulla trequarti, invece, potrebbe tornare dall’inizio Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers, con Leao a sinistra. Davanti dovrebbe esserci ancora Giroud.