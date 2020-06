Verso Milan-Roma: Lorenzo Pellegrini destinato alla panchina

Il centrocampista giallorosso sembra nuovamente destinato alla panchina nella sfida di domenica a San Siro contro il Milan

Se da un lato il Milan dovrà fare i conti con le assenze in difesa, anche la Roma ha i suoi problemi di formazione in vista della sfida contro i rossoneri di domenica pomeriggio.

Come già capitato nell’ultimo turno contro la Sampdoria, Paulo Fonseca dovrà nuovamente rinunciare a schierare titolare Lorenzo Pellegrini. Come riportato da Sky Sport 24, il centrocampista della Nazionale non è ancora al top della condizione e pertanto il tecnico della Roma ritiene di non poter fare affidamento su di lui dal 1′.