Verso Milan-Parma: ultime e probabili formazioni del match di campionato in programma domenica 13 dicembre

MILAN – Mister Pioli recupera Bennacer e Leao, ma dovrà ancora fare i conti con le pesanti assenze di Kjaer e Ibrahimovic. Solito 4-2-3-1 e ritorno dei titolarissimi. Tra i pali ci sarà Donnarumma. La linea difensiva vedrà come interpreti Calabria, Gabbia, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo potrebbe non partire dal primo minuto Bennacer, al suo posto quindi ci sarà Tonali al fianco di Kessie. Davanti, alle spalle di Rebic, giocheranno Saelemaekers, Calhanoglu e uno tra Brahim Diaz e Leao.

PARMA – Assenti per infortunio Kucka e Laurini. 4-3-2-1 per gli uomini di Liverani. Tra i pali ci sarà Sepe. In difesa ballottaggio tra Iacoponi e Busi, mentre il resto della retroguardia vedrà la partecipazione di Osorio, Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo Scozzarella e Brugman si giocano una maglia da titolare, mentre sicuri di un posto sono Hernani e Kurtic. Karamoh e Gervinho invece dovrebbero giocare alle spalle dell’unica punta Cornelius (in ballottaggio con Inglese).

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-2-1) – Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius.