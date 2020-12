Verso Milan-Celtic: ultime e probabili formazioni del match in programma domani sera e valido per i gironi di Europa League

MILAN – Mister Pioli potrebbe optare per un massiccio turnover. In difesa Dalot dovrebbe sostituire Calabria, mentre Gabbia potrebbe far rifiatare uno tra Kjaer e Romagnoli. Theo Hernandez confermato sulla sinistra. In mediana Tonali sicuro di una maglia da titolare, al suo fianco probabilmente Kessie. Davanti Rebic sarà l’unica punta. Alle spalle del croato potrebbero agire Hauge, Krunic e Brahim Diaz.

CELTIC – Gli scozzesi dovrebbero schierare un 4-2-3-1. La linea difensiva potrebbe essere composta da Elhamed, Jullien, Ajer e l’ex rossonero Laxalt. La mediana sarà formata da McGregor e Brown. Davanti Christie, Ntcham e Elyounoussi agiranno in supporto dell’unica punta Edouard.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Hauge; Rebic.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC (4-2-3-1) – Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard.