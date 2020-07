Verso Lazio-Milan, Stefano Pioli: «Mini-torneo di 9 partite in un mese»

Il tecnico rossonero si prepara a quello che sarà il rush finale di questa stagione con una qualificazione europea da centrare ad ogni costo

Con Lazio-Milan si entra ufficialmente nell’ultimo mese di questa anomala Serie A che si chiuderà il 2 agosto. Il Milan sa che deve cercare di recuperare terreno per ottenere una qualificazione diretta alla prossima Europa League o, se non altro, blindare il 7° posto che varrebbe i preliminari.

Ne è consapevole Stefano Pioli che, nella conferenza stampa di vigilia alla sfida contro la Lazio, si sofferma proprio in queste nove partite in meno di 30 giorni: «Ogni partita vale tre punti, dobbiamo giocarle al meglio delle nostre possibilità da oggi fino alle fine del campionato. Abbiamo davanti un mini-torneo di 9 partite da disputare in meno di un mese, serve convinzione e fiducia nei nostri mezzi per poter mettere in cascina punti importanti alla nostra classifica».