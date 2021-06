Verso Italia Austria, Mancini punta a recuperare due giocatori

Nazionale, azzurri verso gli ottavi: Mancini ha un duplice obiettivo per la sfida contro l’Austria di Wembley

La Nazionale azzurra si prepara agli ottavi. A Wembley, la squadra guidata da Mancini, affronterà l’Austria seconda classificata. Dopo la mezza giornata libera concessa oggi da Mancini, la squadra è rientrata da Roma a Coverciano per cominciare a preparare la gara degli ottavi in programma per il 26 giugno.

Mancini ha un duplice obiettivo per la sfida contro gli austriaci: recuperare Chiellini e Florenzi, entrambi alle prese con problemi muscolari.