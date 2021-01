Verso Cagliari-Milan: non solo Ibra, anche Saelemaekers e Bennacer…

Verso Cagliari-Milan: non solo Zlatan Ibrahimovic, anche Saelemaekers e Bennacer potrebbero recuperare, ottima notizia per Stefano Pioli

Il Milan questa sera affronterà il Torino, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Stefano Pioli, come riporta la Gazzetta dello Sport, vorrebbe dare a Zlatan Ibrahimovic un po’ di minutaggio, per tornare atleticamente in forma in vista della trasferta in Sardegna contro il Cagliari.

Non solo il gigante svedese, il tecnico rossonero dovrebbe recuperare anche Alexis Saelemaekers e Ismael Bennacer, due pedine imprescindibili nello scacchiere dell’ex Fiorentina, pronti a riprendersi il posto rispettivamente su Castillejo e Tonali.