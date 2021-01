Leao squalificato per Cagliari: serve riavere Ibrahimovic al 100%

L’ammonizione data da Maresca a Rafael Leao ha fatto scattare la squalifica dell’attaccante portoghese. Ora serve Ibrahimovic al top

Rafael Leao dopo l’ammonizione per “simulazione” ricevuta ieri sera contro il Torino è stato squalificato per la sfida di lunedì contro il Cagliari in Sardegna. Ora per Stefano Pioli che difficilmente potrà contare sul positivo Ante Rebic sarà provvidenziale recuperare al 100% Zlatan Ibrahimovic che anche oggi si è allenato con il resto del gruppo.

Pioli martedì potrebbe optare per far giocare a Ibrahimovic uno spezzone di gara nella gara di Coppa Italia contro il Torino perché, come lo stesso tecnico ha più volte detto, «Solo giocando si entra in forma».