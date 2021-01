Verso Bologna-Milan: come arrivano al match le due squadre

Verso Bologna-Milan: ecco come arrivano al match in programma sabato alle 15:00 la compagine rossonera e rossoblù

Verso Bologna-Milan: i rossoneri sono impegnati nell’insidioso match valido per la ventesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio sabato 30 gennaio alle ore 15:00. Gli uomini di Pioli sono chiamati a rialzarsi dopo i due k.o consecutivi rimediati in campionato contro l’Atalanta e in Coppa Italia contro l’Inter.

La prima posizione in classifica è ancora ricoperta da Romagnoli e compagni, che proprio per questo motivo dovranno avere la lucidità di affrontare i prossimi impegni con fame ma anche consapevolezza. Si apre dunque il girone di ritorno e il Diavolo ritrova davanti il Bologna di Mhajlovic. I rossoblù ricoprono attualmente la tredicesima posizione in classifica (con 20 punti) e sono reduci da due sconfitte, una vittoria e cinque pareggi nelle ultime otto partite.