Verratti: «Champions? Dura per il Milan in un girone pieno di storia»

Marco Verratti ha rialsciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla anche della Champions delle italiane, le sue parole

«Abbordabile per la Juve, penso vada agli ottavi contendendo il primo posto al Chelsea, squadra giovane che gioca con molta energia e intensità. La vedo dura per il Milan, in un girone pieno di storia con Liverpool, Atletico, e lo stesso Porto. Seguo sempre con piacere l’Atalanta, al top e cresciuta un po’ per volta, senza spendere tanto, puntando sui giovani, con programmazione, e un allenatore come Gasp che trasmette un’identità forte, che sia con il City o qualsiasi altra. Per l’Inter, anche senza Conte sarà una bella rivincita con il Real Madrid. Inzaghi non lo conosco di persona, ma mi è sempre piaciuto come tecnico».

