Verona Napoli 1-3: Garcia può sorridere grazie alla doppietta di Kvaratskhelia. Ecco come è andata la partita

Il Napoli vince e torna a sorridere. Con lui anche Garcia che deve confermarsi il posto in queste partite dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina.

Contro il Verona è show di Kvaratskhelia e Politano: doppietta per il georgiano e due assist e un gol per l’esterno italiano. Non basta la rete di Lazovic per riaprire i discorsi. Il Napoli sale così al quinto posto a meno 4 dal Milan.