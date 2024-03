Verona Milan, Pistocchi esalta i rossoneri: «Bella vittoria, il divario con la Juve...»

Verona-Milan, Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha commentato la vittoria dei rossoneri al Bentegodi: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo di X, Maurizio Pistocchi ha commentato così la vittoria del Milan a Verona:

PAROLE – «Un bel Milan passa-1:3- anche nella fatal Verona, conquista i 3pt e consolida il 2^posto a quota 62, allungando sulla Juventus. Il vantaggio rossonero arriva in chiusura di 1^T, grazie ad una iniziativa personale di Theo Hernandez, che dopo un rimpallo batte Montipò. Nella ripresa, un errore di Dawidowicz apre il contropiede del Milan che Pulisic finalizza in gol. Il Verona rimane in partita grazie al gran gol di Noslin, destro incrociato imparabile per Maignan ma il sinistro al volo di Chukwueze chiude il conto e la partita. Buon Milan, che nel #2024 ha raccolto 26pt in 11 partite, e rimontato 10pt alla Juve».