Verona Milan, Bentegodi sold out: il comunicato degli scaligeri

Il Verona ha comunicato che in vista della gara di domani sera contro il Milan il Bentegodi sarà completamente sold out

Tramite un comunicato ufficiale, il Verona ha informato il tutto esaurito per la gara di domani sera contro il Milan:

«Hellas Verona FC informa che in occasione della gara Hellas Verona – Milan, valida per la 36a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma domenica 8 maggio (ore 20.45), i cancelli dello stadio ‘Bentegodi’ apriranno alle ore 18.15.

Si informa che è terminata la disponibilità di tagliandi per la gara in oggetto e non sarà quindi possibile acquistarne all’esterno dello stadio o nei punti vendita Vivaticket il giorno della partita, ed è dunque fortemente sconsigliato recarsi al ‘Bentegodi’ sprovvisti di regolare biglietto.

Si raccomanda fortemente, vista la grande affluenza di pubblico prevista, di raggiungere l’impianto con congruo anticipo, al fine di evitare code e assembramenti in occasione dell’espletamento delle procedure di accesso allo stadio».