Venezia Milan, Massara: «Conti si chiude domani, su Botman e il difensore...»

Le parole a Sky Sport di Massara, prima di Venezia Milan:

CONTI – «Trasferimento in via definizione, potrebbe concludersi domani»

MERCATO – «Il difensore centrale è la nostra priorità, in un periodo come questo, con tante assenze, se ci fosse l’opportunità di rafforzarci ci faremo trovare pronti. Botman? Ottimo giocatore, non credo il Lille se ne voglia privare. Tante ipotesi sul tavolo. Formula del prestito? Possibilità da valutare, soluzioni più sostenibili con i costi»

LEAO – «Tanti margini di crescita, talento cristallino, è maturato, ha qualità rare, un futuro luminoso sul quale vogliamo costruire il futuro. Stiamo lavorando con l’agente per il rinnovo»

PUNTA – «Dobbiamo monitorare il ruolo per il futuro. Nell’immediato no, abbiamo anche Pellegri, crediamo molto in lui. Se ci saranno opportunità, non credo in questo reparto, la proprietà si farà trovare pronta»

PROGETTO – «La società viene sempre prima, il Milan è al di sopra di tutti noi. Siamo dei privilegiati, le priorità della società sono da portare avanti. Noi facciamo delle scelte in funzione dell’esigenza di essere competitivi in maniera sostenibile»