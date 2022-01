ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Venezia Milan: ballottaggio per Pioli in mezzo al campo. Chi gioca vicino a Tonali?

Ballottaggio in mezzo al campo per Pioli alla vigilia di Venezia-Milan. Come riporta il Corriere dello Sport il tecnico rossonero non ha ancora scelto tra Bakayoko e Krunic per una maglia da titolare al fianco di Tonali.

Sempre che il modulo rimanga un 4-2-3-1. In caso di 4-3-3 la posizione di interno sarebbe funzionale al bosniaco proprio come si è visto a tratti contro la Roma.