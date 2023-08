Veliz Milan, il Torino si muove con forza per il talento del Rosario Central: le ultime

Il Milan rischia di vedersi soffiare sotto al naso Alejo Veliz, bomber classe 2003 del Rosario Central: sulle sue tracce c’è il Torino

Il Milan pensa al colpo in prospettiva per l’attacco con Alejo Veliz. Sul bomber classe 2003 del Rosario Central non c’è però soltanto l’interesse dei rossoneri.

Come riferisce La Stampa, sul centravanti (il quale ha una clausola rescissoria da 14 milioni di dollari col club argentino) ci sarebbe il Torino che si starebbe muovendo con forza e determinazione per portarlo in granata.