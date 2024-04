Van Bommel Milan: così giocherebbero i rossoneri, la tattica e la formazione con l’allenatore olandese

Tra i nomi per il dopo Pioli, c’è Van Bommel, caldeggiato da Ibrahimovic e con un passato nel Milan. I rossoneri giocherebbero così

Il Milan sfoglia la margherita per il dopo Pioli. Tra i candidati per la panchina rossonera c’è anche Van Bommel, caldeggiato da Ibrahimovic e con un passato da giocatore rossonero.

Come riportato da Calciomercato.com l’olandese gioca un calcio propositivo con gli esterni che spingono e la squadra che pressa a tutto campo. In attesa di capire se sarà davvero lui il nuovo allenatore del Milan e come si muoveranno i rossoneri sul mercato, vediamo qualche potrebbe essere la probabile formazione considerando i giocatori attualmente in rosa.

La possibile formazione (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic.