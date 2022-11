Van Basten su Ibrahimovic: «Fondamentale per la mentalità»

Marco Van Basten ha rilasciato una lunga intervista a Carlo Pellegatti in cui ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic

Marco Van Basten ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Carlo Pellegatti su YouTube. Le sue dichiarazioni su Ibrahimovic.

«Ibra è stato fondamentale per far crescere il Milan negli ultimi anni, soprattutto a livello di mentalità. Per tornare a vincere serviva fare questo passo in più e con Ibra lo hanno fatto.»