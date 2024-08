Valeri GONGOLA: «Vincere con il Milan è sempre bello, ma rimaniamo con i piedi per terra. Leao e Pulisic…». Le parole del calciatore del Parma

Valeri è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Milan. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Rimaniamo con i piedi per terra, il Milan nei momenti chiave ci ha messo in difficoltà e noi siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo essere bravi a fare questo, ci portiamo a casa questa bella vittoria. L’importante se non si fa gol è non prenderlo. Nel primo tempo siamo stati solidi, poi dopo il gol del pareggio ci siamo ricompattati e l’abbiamo portata a casa. Il Milan è una grande squadra, quando partono Leao e Pulisic fanno sempre male. Noi rimaniamo con i piedi per terra, abbiamo fatto una grande partita e loro usciranno fuori perché il campionato è lungo. Vincere con il Milan è sempre bello, abbiamo gestito la partita e nel finale abbiamo vinto. Oltre che bravi in avanti nelle ripartenze, siamo stati compatti dietro e abbiamo difeso anche bene. Penso alla squadra, siamo tutti giovani, vogliamo crescere e ci piace far vedere il nostro calcio».