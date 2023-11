Vaciago sul gol di Piccoli: «Era da convalidare. Ecco cosa si rischia adesso». Le parole del direttore di Tuttosport

Giudo Vaciago ha parlato ai microfoni di TuttiConvocati del gol di Piccoli nella sfida tra Lecce e Milan. Ecco le parole del direttore di Tuttosport:

«Per me il gol di Piccoli in Lecce-Milan era da convalidare. Rischiamo di dover radiografare tutto. A Kean è stato annullato un gol contro il Verona per una manata non violenta su Faraoni. Ieri una manata sul volto di McKennie non è stata considerata fallo».