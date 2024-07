USA Uruguay: CLAMOROSO gesto dell’arbitro Ortega, Pulisic su tutte le furie! Ecco COSA È SUCCESSO – VIDEO

Gli USA eliminati dalla Copa America 2024 tra le polemiche. Ad alimentare la furia di Pulisic e compagni il gesto dell’arbitro Ortega

C’è chi grida allo scandalo e alla corruzione. Gli USA nella notte italiana sono stati eliminati dalla Copa America 2024 tra le polemiche dopo il ko contro l’Uruguay. Ad alimentare la furia di Pulisic e compagni la direzione di gara e il gesto dell’arbitro Ortega a fine partita:

An official refused to shake Pulisic’s hand after the match pic.twitter.com/lurToJchMC — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 2, 2024

prima il gol Olivera clamorosamente non annullato per un’evidente posizione di fuorigioco, poi a fine gara l’attaccante del Milan nonostante tutto è andato a stringere la mano alla terna arbitrale. Ha fatto scalpore il gesto di Ortega che nel vedere Pulisic tendergli la mano si è rifiutato di ricambiare portandosi entrambe le braccia dietro la schiera. Rabbia del capitano Usa che non le ha certo mandate a dire.