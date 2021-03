Un rossonero verso la cessione, il Milan chiede 8 milioni

Il Milan, oltre che agli acquisti, deve guarda anche alle cessioni. Tra le operazioni in uscite ci potrebbe essere questa

Il Milan, oltre che agli acquisti, deve guarda anche alle cessioni. Tra le operazioni in uscite ci potrebbe essere quella di Samu Castillejo che in questa stagione non è riuscito a dare continuità al proprio rendimento. La fascia destra è un reparto che i rossoneri hanno intenzione di rafforzare, mantenendo però in rosa Alexis Saelemaekers.

Da qui la necessità di sfoltire la rosa, con una richiesta di 8 milioni di euro per il giocatore spagnolo. Su Samu ci sarebbero diversi club iberici pronti a trattare.