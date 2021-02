Un occhio alle spalle, la musica Champions è l’obiettivo da non mancare

I mesi di gennaio e di febbraio hanno portato sconfitte in casa rossonera. La qualificazione in Champions League rimane l’obiettivo primario

I mesi di gennaio e di febbraio hanno portato diverse sconfitte in casa rossonera. Tanto basta per far perdere qualche certezza a Stefano Pioli, a partire dalla situazione di classifica che potrebbe essere per la prima volta lontana dal primato.

A questo punto, sempre con un occhio rivolto al sogno scudetto, i rossoneri dovranno anche guardarsi bene dalla risalita di Napoli, Lazio e Atalanta. La qualificazione in Champions League rimane l’obiettivo primario, al di là di ogni utopia.